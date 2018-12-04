مصدر بالزمالك: نجحنا في إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين القدامى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مصدر مسؤول في نادي الزمالك، أن الوفد الذي مثل القلعة البيضاء مؤخرا في سويسرا، نجح في انهاء أزمة مستحقات اللاعبين القدامى، من أجل تفادي خصم نقاط من الفريق في الدوري.

وكان وفد من الزمالك قد تواجد في دولة سويسرا مؤخرا، وضم كلا من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، وإسماعيل يوسف عضو المجلس، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، من أجل حل أزمة مستحقات اللاعبين.

وصرح مصدر بالزمالك لـ"الخليج 365" "الوفد عاد للقاهرة مؤخرا، ونجح في انهاء أزمة مستحقات اللاعبين القدامى، وتم الاتفاق مع اللاعبين على جدولة المستحقات لتفادي خصم النقاط".

واختتم "تم الاتفاق مع اللاعبين على جدولة المستحقات لدفعتين، وتم الاتفاق مع المحامي الخاص لكل لاعب على طريقة السداد وطريقة اخطار الفيفا، من أجل اغلاق الملف بشكل نهائي، وتفادي أزمة خصم النقاط".