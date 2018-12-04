كلوب يعلق على عقوبة الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على الاتهامات الموجهة له بسوء السلوك الرياضي أمام إيفرتون من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مؤكدًا أنه ليس لديه مشكلة في ذلك.

وكان الاتحاد الإنجيزي أعلن تغريم كلوب 8000 جنيه إسترليني، بسبب احتفال المدرب الركض داخل الملعب بعد تحقيق فوز قاتل على إيفرتون بهدف البديل البلجيكي ديفورك أوريجي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "لأكون صريحا، لا بأس. لم أستطع تجنب ذلك بشكل واضح، هذه هي القواعد، وإذا انتهكت القواعد يجب أن يتم تغريمك. ليس لدي مشكلة في ذلك".

وأضاف: "المرة الأخيرة التي قمت بهذا الأمر كانت قبل 14 عامًا. ربما لم أعد سريعًا مثلما كنت. لم أكن أريد القيام بذلك. أستطيع الآن أن أقول إن هذا لن يحدث مرة أخرى".

وأتم قائلا: "في تلك اللحظة كان الأمر مميزًا، وقد حدث. لم أقع في مشكلة تستوجب دفع غرامة. عادةً أتعلم من الأخطاء، على الأقل لفترة طويلة. الآن لن يحدث ذلك بسرعة مجدداً".

جدير بالذكر أن ليفربول حافظ على فارق النقطتين بيه وبين مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني خلف حامل لقب المسابقة.