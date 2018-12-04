رياضة | عاجل.. تعثر مفاوضات الأهلي ورامون دياز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعثر مفاوضات الأهلي ورامون دياز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫كشف الصحفي الإسباني باتريس ميهان نادر عن تعثر المفاوضات بين النادي الأهلي والأرجنتيني رامون دياز، والمرشح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلفا للمقال كارتيرون.‬ ‫وقال ميهان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" بأن المفاوضات بين الأهلي ودياز تعثرت بسبب رغبة المدرب الأرجنيتي في إحصار ٦ مساعدين له بالجهاز الفني.‬

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