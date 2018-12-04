رياضة | محمد عبد الشافي يصنع هدف التعادل للأهلي السعودي أمام وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبد الشافي يصنع هدف التعادل للأهلي السعودي أمام وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس زايد للأندية الأبطال الأهلي - السعودية 0 x

18:30 0 وفاق رياضي سطيف - الجزائر الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد - x

21:45 - كارديف سيتي برايتون - x

21:45 - كريستال بالاس بورنموث - x

21:45 - هيديرسفيلد تاون واتفورد - x

21:45 - مانشستر سيتي

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