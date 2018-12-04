رياضة | أبرزها شوبير نائبا لاتحاد الكرة.. تعرف على قرارات الجبلاية بالكامل اليوم

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة وبحضور كامل هيئته اختيار الكابتن أحمد شوبير نائبا لرئيس الاتحاد بالتزكية.

واختار المجلس الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس الادارة كمسئولة عن ملف الكرة النسائية ومناقشة الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالملف فى جلسة الاتحاد الممتدة ليوم 10 ديسمبر الجارى.

وقرر المجلس استحداث مسابقة جديدة لكاس مصر مواليد 1997 بداية من الموسم الحالى يشارك فيها كل اندية مصر من مختلف الاقسام اختياريا وسيتم مخاطبة افرع الاتحاد بهذا الشان .

واستمع المجلس لشرح من جانب الدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد حول الفترة المقبلة وما بها من ارتباطات وتوصيات للجنة الفنية.

وتم تحديد الاسبوع الاخير من شهر فبراير لإقامة الجمعية العمومية غير العادية والتى تم تاجيلها من شهر اكتوبر اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية بناء على مقترح المهندس هانى ابو ريدة وسيتم تحديد اليوم خلال الاجتماع المقبل.

واستمع المجلس إلي السيد عامر حسين رئيس لجنة مسابقات القسم الاول بشان تصوره لكيفية انهاء الموسم الحالى فى موعد مناسب ومراعات مواعيد الارتباطات الدولية خاصة وان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لديه رغبة فى اقامة مباراة ودية مع فريق افريقى فى شهر مارس تكون مناسبة لظروف مباراتنا الرسمية مع النيجر وملائمة للوائح المتعلقة بالاجندة الدولية.

تم الموافقة على احقية كل ناد من اندية الدورى الممتاز إضافة خمسة لاعبين جدد خلال فترة القيد الشتوية مع استبدال اى لاعب يتم رحيله لأي سبب من الأسباب طالما كان رفع اسمه خاضع للوائح المتعامل معها ومعظمها مشابه للوائح الاتحاد الدولى.