رياضة | القناة يختتم تدريبه الرئيسي استعدادا لدمياط (صور)

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي اليوم استعدادا للقاء دمياط في اطار الجولة الثانية عشر من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة والتي يستضيفها ملعب القناة بكوكاكولا عصر الخميس. بدء التدريب ببعض المحطات البدنية ثم مربعات بالكرة تبعها مجموعة من الخطط الفنية داخل الملعب ثم تقسيمة بنهاية المران. ويدخل القناة اللقاء خالي من الغيابات، ويسعي ابو طالب العيسوي المدير الفني لاستمرار المسيرة الناجحة لفريقة، ويطمح في اقتناص الثلاث نقاط قبل توقف المسابقة لعشرة ايام بسبب انضمام بعض لاعبي فرق الدرجة الثانية لمنتخب الكرة الشاطئية.

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