رياضة | رمضان السيد يطالب لاعبي كليوباترا بمواصلة صدارة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان السيد يطالب لاعبي كليوباترا بمواصلة صدارة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا تدريباته اليوم الثلاثاء، على فترتين صباحاً ومساءً، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضعه رمضان السيد المدير الفني للفريق خلال فترة توقف مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وحرص رمضان السيد المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث معهم خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، وضرووة مواصلة الانتصارات لتحقيق الهدف بالصعود للدوري الممتاز.