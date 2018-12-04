رياضة | عاجل.. تطورات جديدة في صفقة الأهلي ورمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطورات جديدة في صفقة الأهلي ورمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع نادر شوقي وكيل رمضان صبحي لاعب هديرسفيلد الإنجليزي بعد غد الخميس لحسم مصير اللاعب وعودته للأحمر من جديد.

وكان الأهلى قد أجرى اتفاقًا مبدئيا مع صبحي لكن يتبقى فقط التفاوض مع وكيله لعقد جلسة مع نادي هديرسفيلد للاتفاق على طريقة عودته سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.

ويتمسك النادي الأهلي بضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير من أجل تدعيم صفوف الفريق.