رياضة | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر ستي وواتفورد بث مباشر ماتش Man City اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

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Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر ستي وواتفورد بث مباشر ماتش Man City اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

يخوض فريق مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، مباراة هامة وقوية، أمام فريق واتفورد، ذلك ضمن الجولة الخامسة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر ستي وواتفورد بث مباشر ماتش Man City اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

وستقام المباراة علي استاد فيكارادج رود، وستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستنقل المباراة علي فضائية bein sports hd2.

وتكون التشكيلة المتوقعة لفريق ماني سيتي كالآتي:

ايدرسون، فابيان ديلف، آيمير يك لابورت، جون ستونز، كايل ووكر، بيرنارد، سيلفا، فيرناند ينيو، إلكاي جوندوجان، ليروي ساني، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر ستي وواتفورد بث مباشر ماتش Man City اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

وسيغيب عن المباراة، كيفين دي بروينة، إلياكيم مانجالا، وكلاوديو برافو، وسيرخيو، واجويرو، و لزينتشينكو.

أما عن تشكيلة. فريق واتفورد، فستكون كالآتي:

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر ستي وواتفورد بث مباشر ماتش Man City اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

بن فوستر، خوسيه هوليباس، أدريان ماريابا، كريج كانكارت، كيكو فيمينيا، روبيرتو. بيريرا، عبد الله دوكوري، ناثانيل، تشالوباه، ويل هيور، جيرارد ديولوفيو، ايزاك ساكسيس.

وسيغيب عن المباراة، توم كليفرلي وأدالبيرتو بيناراندا، و داريل يانمات، وإيتان كابو

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر ستي وواتفورد بث مباشر ماتش Man City اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي، لم يخسر ف البريميرليج حتي الآن، و ذلك مثل فريق ليڤربول، وكما يتصدر فريق ماني سيتي الصدارة برصيد 38 نقطة، جمعهم من خلال 11 فوز و3 تعادلات ، كما يسعي الآن لتحقيق الفوز لكي يصل إلي المستوي الأول.

أما فريق واتفورد فأداءه رائع حتي الآن، حيث أنه وصل إلي المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة مانشستر ستي وواتفورد بث مباشر ماتش Man City اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين