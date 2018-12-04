رياضة | نجم باريس سان جيرمان يريد الرحيل إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس سان جيرمان يريد الرحيل إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقارير صحفية فرنسية إلى أن أدريان رابيوت لاعب باريس سان جيرمان قريب من الرحيل عن نادي العاصمة خلال فترة الإنتقالات الشتوية أو الصيفية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن رابيوت تحدث مع وكلاء أعماله بشأن مغادرة باريس في ظل عدم تلبية الإدارة لمطالبه المالية، اللاعب يريد أن يتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم.

وأضافت الصحيفة الفرنسية :" أن اللاعب صحب الـ 23 عامًا، أخبر وكلاء أعماله أنه يريد بالفعل الرحيل، وحل مستقبله في اقرب وقت، وأن النادي لا يريد مغادرته بالمجان ويحاول أن يبحث عن عرض له في يناير من أجل كسب الأموال من وراء رحيله".

يذكر أن رابيوت يعد هدف أساسيًا لبرشلونة الإسباني، ومن الممكن أن يوقع عقدًا معهم في فبراير المقبل، دون الرجوع لإدارة النادي الباريسي.