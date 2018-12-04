رياضة | رسميًا...مصر ترفض الترشح لاستضافة الكان

رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، فكرة الترشح لاستضافة بطولة الإمم الإفريقية المقبلة.

واتفق المجلس، خلال اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم على رفض فكرة التقدم بطلب لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، سواء بالاشتراك مع المغرب أو تنظيم البطولة بشكل منفرد.

وجاء مبرر الجبلاية، في رفض استضافة الكان، بأن البلاد والظروف لاتسمح حاليًا لاستضافة بطولة بحجم أمم أفريقيا 2019، خاصةً أن البطولة في نسختها القادمة ستضم 24 فريقا لأول مرة، بالإضافة إلى غياب الجماهير عن المدرجات منذ سنوات.

واكتفى مسؤولو الجبلاية، بتنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة نهاية العام المقبل، وعدم تنظيم أي بطولة دولية قارية أخرى خلال هذا العام.