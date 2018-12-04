رياضة | المقاصة يفوز على عرب الرمل بخماسية استعدادا لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاصة يفوز على عرب الرمل بخماسية استعدادا لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الكرة بنادي مصر المقاصة علي نظيره فريق عرب الرمل أحد فرق القسم الثانى بنتيجة 5 – صفر ، في المباراة الودية التي اقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات المقاصة لمواجهة طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة ال 17 الدوري المقرر اقامتها يوم الاثنين 17 ديسمبر الجاري .

سجل أهداف المقاصة كلا من مروان حمدي و أحمد محسن وكيفن موهير "هدفين "ومصطفي شبيطه .



وحرص طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة ، خلال اللقاء علي الدفع باللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية ، استعدادا لمباراة الجيش القادمة .



وأشاد طلعت يوسف بالتجربة في ظل ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد ، والحفاظ على حساسية المباريات بعد عودة اللاعبين من الراحة ، وفي ظل توقف الدوري مؤخرا .



واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق يواصل استعداداته بكامل صفوفه طوال الاسبوع الجاري استعدادا لمباراة الجيش .

ويحتل فريق المقاصة المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 26 نقطة ويسعي لمواصلة انتصاراته والمنافسة مع الكبار في المربع الذهبي.