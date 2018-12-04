رياضة | يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH

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يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق واتفورد في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018 على ملعب فيِكاردج رود على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وواتفود اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مان سيتي بث مباشر اليوم مباشر MATCH