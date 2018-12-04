رياضة | رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli

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رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli

اهلى جدة بث مباشر

وحقق فريق أهلى جدة الفوز فى لقاء الذهاب على وفاق سطيف بنتيجة 1-0، ويذكر أنه قد تأهل على حساب فريق المحرق فى لقاء الذهاب بنتيجة 2-0 وكرر فوزه فى العودة بنتيجة 3-0 على أرضه، وكان الأهلى قد تعادل مع فريق الفيحاء فى الدورى 1-1 فى أخر استعداداته لخوض المواجهة المرتقبة.

وفاق سطيف يسعى خلف مشوار تحقيق المستحيل

رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli

كورة لايف الاهلي السعودي ووفاق سطيف

يحل فريق وفاق سطيف فى ضيافة فريق أهلى جدة بلقاء إياب دور ال16 بكأس زايد للاندية الابطال، ويأمل فريق الوفاق فى تحقيق معجزة وخطف انتصار بفارق هدفين أو أكثر فى المباراة الهامة والمرتقبة، كما يسعى الفريق فى حسم التأهل لصالحه والعودة للاحتفال بين جماهيره، ويطمح الفريق الجزائرى فى الثأر من خسارة مباراة الذهاب على أرضه.

رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli

يذكر أن وفاق سطي قد تأهل بعدما تخطى فريق العين فى دور ال32، حيث فاز عليه بالإمارات 2-1 وخسر فى الجزائر 1-0، وخسر الوفاق على أرضه بمباراة الذهاب 1-0 .

موعد مباراة أهلى جدة ووفاق سطيف

رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli

تقام مباراة أهلى جدة ووفاق سطيف فى إياب دور ال16 ببطولة كأس زايد للاندية الأبطال يوم الثلاثاء 4/12/2018، وتبدء المباراة فى الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفى السابعة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء أهلى جدة ووفاق سطيف

تنقل قناة أبوظبي الرياضية 1 أحداث لقاء أهلى جدة ووفاق سطيف فى إياب ثمن نهائى كأس زايد للاندية الابطال، كما تنقل استوديو تحليلى خاص باللقاء لتحليل أحداث المباراة والتعليق على أهم لقطات المباراة فور انتهائها.

رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي السعودي ووفاق سطيف بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli