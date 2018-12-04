رياضة | الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي ووفاق سطيف | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر "يلا شوت"

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي ووفاق سطيف | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر "يلا شوت"

يلتقي فريقي الاهلي ووفاق سطيف ضمن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2019، في عودة دور ال 16 ، سيحاول النادي الأهلي تأكيد تفوقه بعدما استطاع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب خارج أرضه بفوز صعب عبر هدف وحيد أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة 57.

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي ووفاق سطيف | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر "يلا شوت"

تنطلق المواجهة بين فريقي الاهلي ووفاق سطيف في تمام الساعة19:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365 الرياضي، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 4 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي ووفاق سطيف | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر "يلا شوت"

يسعى فريق أهلي جدة إلى تجديد الفوز على الفريق الجزائري ، بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 بهدف اللاعب عبد الرحمن غريب في ديارة ، والي يستقبله في العودة على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية .

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الاهلي ووفاق سطيف مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365 الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة الاهلي ووفاق سطيف | بدات مشاهدة مباراة الاهلي ضد ووفاق سطيف بث مباشر "يلا شوت"