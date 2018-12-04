رياضة | استبعاد توفيق وشريف وحمودي من قائمة الأهلي أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد توفيق وشريف وحمودي من قائمة الأهلي أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الجونة غدا في مباراة مؤجلة من الجولة السبعة لمسابقة الدوري الممتاز. واستبعد يوسف كلا من :- أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد نجيب وعلي معلول وصلاح محسن وحسام عاشور للإصابة وأكرم توفيق وأحمد حمودي وصبري رحيل ومحمد شريف لأسباب فنية

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