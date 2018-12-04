رياضة | عاجل.. مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مفاجأة غير متوقعة اقترب البرتغالي مانويل جوزيه من تولي القيادة الفنية للأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته مؤخرًا.

وطرح بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي اسم "جوزيه" لتدريب الفريق الأحمر في ولاية رابعة، بعد تعثر مفاوضات النادي مع الأورواجوياني جوزيه كارينيو والأرجنتيني رامون دياز بسبب السيرة الذاتية الضعيفة للأول والطلبات التعجيزية للثاني.

يذكر أن البرتغالي مانويل جوزيه سبق وتولي قيادة الأهلي في 3 ولايات مختلفة، حقق خلالهم للقلعة الحمراء ما لم يحققه أي مدرب آخر بـ21 بطولة مختلفة.