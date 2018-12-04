رياضة | رابط ماتش مباراة الأهلي السعودي .. بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف الاسطورة كورة لايف | يلا شوت

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معلومات عن الأهلي السعودي ووفاق سطيف

الأهلي السعودي Vs وفاق رياضي سطيف.

البطولة : كأس زايد للأندية الأبطال (دور الـ 16).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلق : لم يحدد بعد .

نتيجة مباراة الذهاب : وفاق رياضي سطيف (0-1) الأهلي السعودي.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

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