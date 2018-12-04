كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت HD .. بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر | رابط الاسطورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام مباراة الأهلي ووفاق سطيف والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشتعلة ” لحساب مباريات إياب دور ال16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. بث مباشر مباراة الأهلي ووفاق سطيف وكان لقاء الإياب الذي جمع الفريقان على ملعب 5 جولي في الجزائر قد إنتهى بفوز النادي الأهلي بهدف واحد مقابل لا شيء لتبقى جميع الأحتمالات مفتوحة على مصراعيها. ويدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي المونديالي الكابتن جهاد جريشة ويعاونه كلاً من محمود ابو الرجال مساعد أول ووليد أحمد علي مساعد ثاني وحكم رابع الفاضل محمد حسين أبو شنب. رابط مشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف ويمكن لرواد موقع الخليج 365 الرياضي متابعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف على قناة أبوظبي الرياضية من خلال الرابط التالي هنا.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | يلا شوت HD .. بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف يوتيوب | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف مباشر | رابط الاسطورة لايف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .