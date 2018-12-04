الامارات | موقف أسانتي غير واضح

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أسانتي غير واضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتحدد موقف لاعب خط وسط فريق الجزيرة، الغاني أرنست أسانتي، من المشاركة في مباراة فريقه اليوم أمام الظفرة في الجولة الثانية عشرة لمنافسات دوري الخليج العربي، رغم مشاركته في تدريب الفريق أول من أمس، بعد فترة غياب استمرت 10 أيام بسبب الإصابة بشد عضلي، والتي أبعدته عن المشاركة في مباراتي الوحدة والإمارات. وبذل الجهاز الطبي للفريق جهوداً مكثفة، من أجل إلحاق اللاعب بالمباراة، وإن كان الاحتمال الأكبر هو عدم الدفع به من بدايتها، ووضعه في قائمة البدلاء حتى لا تعاوده الإصابة من جديد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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