شكرا لقرائتكم رافينيا يجرى جراحة ناجحة ويغيب 6 أشهر عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الثلاثاء، أن لاعب الوسط رافينيا الكانتارا خضع اليوم لجراحة ناجحة فى الركبة اليسرى، وسيغيب عن الملاعب لنحو 6 أشهر مقبلة.
وكان رافينيا قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مواجهة البارسا أمام أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.
وكان اللاعب البرازيلى قد تعرض للإصابة فى نفس الركبة فى سبتمبر من عام 2015، وتعرض أيضا لقطع فى الرباط الصليبى فى الركبة اليمنى فى أبريل عام 2017.
شكرا لقرائتكم خبر عن رافينيا يجرى جراحة ناجحة ويغيب 6 أشهر عن الملاعب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .