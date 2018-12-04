شكرا لقرائتكم رافينيا يجرى جراحة ناجحة ويغيب 6 أشهر عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى برشلونة الإسبانى، اليوم الثلاثاء، أن لاعب الوسط رافينيا الكانتارا خضع اليوم لجراحة ناجحة فى الركبة اليسرى، وسيغيب عن الملاعب لنحو 6 أشهر مقبلة.

وكان رافينيا قد تعرض لقطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مواجهة البارسا أمام أتلتيكو مدريد فى الدورى الإسبانى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

وكان اللاعب البرازيلى قد تعرض للإصابة فى نفس الركبة فى سبتمبر من عام 2015، وتعرض أيضا لقطع فى الرباط الصليبى فى الركبة اليمنى فى أبريل عام 2017.