شكرا لقرائتكم الشرط الجزائى سبيل إيسكو الوحيد للرحيل عن ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد فلورنتينو بيريز رئيس فريق ريال مدريد الأسبانى مبلغاً خرافياً من أجل الإستغناء عن فرانشيسكو إيسكو نجم خط وسط الملكى لأى ناد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

أشارت صحيفة "توتو سبورت"الإيطالية، إن رئيس ريال مدريد حدد 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقد فرانشيسكو إيسكو للموافقة على رحيله لأى ناد أخر فى إنتقالات يناير.

أوضحت الصحيفة، إن فريق يوفنتوس أكثر المهتمين بضم إيسكو لكن وصف مسئوليه ما حدده رئيس ريال مدريد من مقابل مادى بـ "الجنون".

وشدد رئيس ريال مدريد فى تصريحات خاصة بهذا الشأن قائلاً، :"إيسكو لن يرحل إلا إذا تم دفع قيمة الشرط الجزائى" ، وهو ما يغلق ملف رحيل اللاعب عن الملكى.

وبدأت فكرة الرحيل عن ريال مدريد تراود فرانشيسكو إيسكو بسبب خروجه من حسابات سانتياجو سولاري مدرب الملكى والأزمة الأخيرة التى وقعت بين الطرفين.