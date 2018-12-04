شكرا لقرائتكم تعديل جديد لمباريات الدورى فى ضوء الثلاثين لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلّف اتحاد الكرة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باستغلال قرار ضم ٥ لاعبين جدد لكل ناد في يناير المقبل ، لضغط مباريات الدوري بشكل اكبر وبالتالي تقديم موعد انهاء المسابقة . قال أحمد مجاهد عضو الجبلاية والمتحدث الرسمي ، أن عامر حسين سيتقدم بتصور جديد بشأن مسابقة الدوري ومواعيدها وفقا القرار في جلسة الجبلاية المقبلة يوم 10 ديسمبر .

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