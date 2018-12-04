شكرا لقرائتكم الأهلى يحضر فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين بالدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، غدًا الأربعاء، فعاليات توقيع اتفاقية رابطة المحترفين بالدوري الإسباني "لا ليغا" وجامعة اسلاسكا الفرنسية، والتي تقام في منزل السفير الإسباني بالقاهرة.

وتلقّى مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة رسمية من السفارة الإسبانية بالقاهرة، وطرفي الاتفاقية، لحضور فعاليات التوقيع، غدًا الأربعاء على أن يكون النادي الأهلي طرفًا ثالثًا في هذه الاتفاقية وفقًا للدعوة التي تلقّاها النادي.

وتنظم الاتفاقية بين «لا ليغا» وجامعة اسلاسكا عدة دورات تدريبية في الإدارة الرياضية، وتمنح دبلومة وماجيستير في الإدارة الرياضية، معتمدة من رابطة المحترفين بالدوري الإسباني.

ويقدم سراج الدين تقريرًا شاملًا حول الاتفاقية التي تقام غدًا لمجلس الإدارة، لاعتماد موقف الأهلي من المشاركة طرفًا ثالثًا في تنظيم الدورات التدريبية التي تبدأ من مارس المقبل ، ويرافق سراج الدين وفدٌ من الأهلي، يضم أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي لإعداد تقرير شامل حول كافة الأمور التسويقية المتعلقة بالاتفاقية.

يذكر أن محمد سراج الدين، عضو المجلس، قدم دراسة من قبل مع جامعة ريال مدريد، تتيح للنادي الأهلي تقديم مثل هذه الدورات التدريبية، ومنح الماجيستير، والدبلومات الخاصة بالإدارة الرياضية.