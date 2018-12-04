شكرا لقرائتكم كرم كردي : صر لن تتقدم بطلب رسمي الي الكاف لتنظيم بطولة أمم افريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال كرم كردي عضو اتحاد الكرة ، ان مصر لن تتقدم بطلب رسمي الي الكاف لتنظيم بطولة أمم افريقيا 2019 بعد سحبه من الكاميرون .
قال كردى ان اتحاد الكرة ناقش الملف خلال اجتماع اليوم ، وتم الإتفاق علي عدم تقديم طلب الي الكاف خاصة وان مصر ستنظم بطولة امّم افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020
تابع ان مصر نظمت بطولة أمم افريقيا 2006 ، اما المغرب فاخر بطولة نظمتها كانت عام 1988 ، موضحا ان مصر ستدعم المغرب .
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