شكرا لقرائتكم تالا نداى جاهز لقيادة الطلائع امام الأهلى بعد التعافى من الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح السنغالى تالا نداى مهاجم طلائع الجيش جاهزاً لمواجهة فريقه أمام الأهلى المحدد لها الاحد المقبل ، بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية وتعافيه من الاصابة بجزع فى أنكل القدم .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الاحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وكان الفريق قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى .

وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل ودياً مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الاثنين