شكرا لقرائتكم مدرب الوحدة وأحمد عبده يحصدان نجومية الجولة الـ11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظفر مدرب فريق الوحدة، البرازيلي فابيو كاريلي ولاعب الفريق من مواليد المملكة أحمد عبده على جائزتي أفضل مدرب ولاعب في الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الجوائز الممنوحة من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد كل جولة وشهر من مسابقة بطولة الدوري.

وسبق لمدرب الوحدة كاريلي أن حقق جائزة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لشهر أكتوبر الماضي كأفضل مدربي الشهر، في حين أضافت جماهير نادي الاتحاد جائزة الجمهور المثالي في الجولة الحادية عشرة، للمرة الثالثة خلال منافسات هذا الموسم، بعد أن حققتها سابقا خلال الجولتين الرابعة والسابعة محققة أكثر عدد من الجوائز من بين بقية جماهير الأندية خلال هذا الموسم حتى الآن.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر، رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان "مقرر اللجنة"، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.

ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهمم، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمية.