شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر عدم التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم كردى عضو اتحاد الكرة، إن مصر لن تتقدم بطلب رسمى إلى "كاف" لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد سحبه من الكاميرون .

قال كردى لـ"الخليج 365" إن اتحاد الكرة ناقش الملف خلال اجتماع اليوم، وتم الاتفاق على عدم تقديم طلب إلى "كاف" خاصة أن مصر ستنظم بطولة أمّم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تابع ان مصر نظمت بطولة أمم أفريقيا 2006، أما المغرب فآخر بطولة نظمتها كانت عام 1988، موضحًا أن مصر ستدعم المغرب .