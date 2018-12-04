شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن جاهزية "تالا نداى" لمواجهة الأهلى.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح السنغالى تالا نداى، مهاجم طلائع الجيش، جاهزًا لمواجهة فريقه أمام الأهلى المحدد لها الأحد المقبل، بعد مشاركته فى التدريبات الجماعية وتعافيه من الإصابة بجزع فى أنكل القدم .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، وكان الفريق قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى.

وخاض الطلائع ودية مع الإنتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل وديًا مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الإثنين.