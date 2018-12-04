شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتخلص من نزلة البرد وجلسة خاصة بين يوسف ولاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلص عمرو جمال، لاعب الأهلى المُقيّد ضمن قائمة الانتظار بالفريق من نزلة البرد التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة فى مران الأمس، وانتظم اللاعب في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء علي التتش في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام غدًا.

في الوقت نفسه، عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق جلسة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، قبل انطلاق مران الثلاثاء، وأكد المدير الفني أهمية مباراة الجونة لمواصلة انطلاقة الفريق في بطولة الدوري العام بعد الفوز على بتروجت، والعمل على حصد الثلاث نقاط.