شكرا لقرائتكم خبر عن 100 يوم على انطلاق أكبر ألعاب عالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ اليوم العد التنازلى 100 يوم على انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019، (14-21 مارس) والتى تعد أكبر ألعاب عالمية اقيمت حتى اليوم لوصول عدد الدول المشاركة إلى 192 دولة يمثلها أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يشاركون فى 24 رياضة أولمبية.





وكان الدكتور تيموثى شرايفر رئيس الأولمبياد الخاص الدولى قد وجه كلمة عبر الأقمار الصناعية إلى قمة الألعاب العالمية التى عقدت بأبوظبى، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير دولة في الحكومة الاتحادية للإمارات، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولي، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وشما المزروعي وزيرة دولة لشئون الشباب رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي، حيث عبر عن سعادته لإقامة أول ألعاب عالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومضيفا أنها سوف تحقق الكثير من النجاحات، وتؤكد الرسالة السامية لحركة الأولمبياد الخاص نحو الدمج وقبول الآخر وهى تحتفل بمرور 50 عامًا على انطلاقها عام 1968.



الدكتور أيمن عبد الوهاب الدكتور أيمن عبد الوهاب

فيما عبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى عن شعوره بحالة خاصة من السعادة لأن إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة التى يشرف برئاستها سوف تستضيف أول حدث أولمبى عالمي من أى نوع، وهى إشارة واضحة للعالم لما تمتلكة دول المنطقة من إمكانات تؤهلها لاستضافة أكبر الأحداث العالمية، وأن مبعث سعادته أن ما بذله من مجهود هو وأعضاء الرئاسة الإقليمية على مدار ما يقرب من العقدين أتى بثمارة باستضافة أبوظبى لتلك الألعاب.

وقال محمد عبد الله الجنيبي، رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شئون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا المنظمة، إن أبوظبي تستعد لاستضافة الألعاب العالمية الذي يمثل أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم في 2019، كما أننا نشهد ارتفاع مستوى الترقب يومًا بعد يوم في كل أرجاء دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم، مع وصولنا إلى المراحل الأخيرة من الاستعدادات والتجهيزات لإقامة هذا الحدث الضخم.

وأضاف: "كانت القمة التي عقدت هذا اليوم فرصة للاطلاع على سير الأعمال الهائلة التي تشهدها مختلف أرجاء الإمارات استعدادًا لانطلاق الألعاب العالمية، حيث تتآزر كل مكونات المجتمع للاحتفال بالإنجازات الرياضية لأصحاب الهمم.

أبوظبى تستعد لأكبر أولمبياد خاص أبوظبى تستعد لأكبر أولمبياد خاص

ووصف خلفان المزروعي مدير عام اللجنة المنظمة الحدث بأنه فريد في نوعه، وأنه الأكبر على مدار 50 عامًا، حيث تعد نسخة أبوظبي تاريخية في حركة الأولمبياد الخاص الدولى. وقال المزروعي: «نرحب بضيوف العالم في مارس 2019، ونعتبر اللاعبين أسرة واحدة معنا في أبوظبي، من أجل تقديم كل ما عندهم في هذا الحدث الرياضي والإنساني المهم». وأشار المزروعي إلى أن نسخة أبوظبي تجسد الكثير من المعاني الإنسانية، حيث يعكس الحدث قيمنا والتي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لترسيخ أسس الأولمبياد الخاص التي تسهم في أداء رسالتنا.

100 يوم على أولمبياد أبو ظبى

وتعد مشاركة مصر بالألعاب العالمية بأبوظبى هي المشاركة الثامنة في تاريخ مشاركاتها، فسجل مشاركات مصر في الألعاب العالمية الصيفية حافل وكان أخرها فى لوس أنجلوس بأمريكا 2015 من خلال 61 لاعبًا ولاعبه، كما شاركت عام 1991 وقبل ظهور البرنامج إلى النور في الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بمينيسوتا بأمريكا، كما شاركت 1995 بكونيتيكت بأمريكا من خلال 26 لاعبًا ، وفى عام 1999 بنورث كارولينا من خلال 36 لاعبًا، وفى أيرلندا 2003 شاركت بـ72 لاعبًا، كما شاركت في شنغهاي بالصين 2007، وفى أثينا باليونان 2011 .