شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الزمالك لموقعة المصرى الخميس.. واستبعاد حفنى ومدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة تضم 22 لاعبا استعدادا لخوض مباراة المصرى، المقرر لها بعد غد الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 للدورى. تضم القائمة كلا من: تضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، وعماد السيد خط الدفاع: محمود علاء وحمدى النقاز وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة ويوسف أوباما ومصطفى فتحى خط الهجوم: عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدى الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف وأيمن حفنى وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا وعمر صلاح لأسباب فنيه. ويخوض الفريق مرانه الأخير غدا ببرج العرب استعدادا للقاء الذى سوف يقام مساء الخميس.

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