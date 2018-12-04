شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة مباريات فاركو وطنطا نهارا.. وفرعى برج العرب يستضيف الرجاء والجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل على إقامة مباريات ناديى فاركو وطنطا بالمجموعة الثالثة لدورى القسم الثانى نهارًا بدلا من إقامتها ليلاً حتى نهاية المسابقة. كما قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الرجاء والجزيرة بمطروح الأحد المقبل، ضمن الأسبوع الثانى عشر بالملعب الفرعى رقم واحد لاستاد برج العرب بدلاً من ملعب مركز شباب مطروح.

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