جيما منافس الأهلي.. صعد من الدرجة الثانية ليتوج بالممتاز.. وله سابقة مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأكدت مواجهة النادي الأهلي لفريق جيما الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تفوق على تيليكوم الجيبوتي في الدور الأول من البطولة.

الفريق الإثيوبي الذي توج بطلًا للدوري في بلاده بصورة درامية في موسم 2017-2018، عانى في المواسم السابقة لتتويجه مباشرة من اللعب بالدرجة الثانية.

ولم يكن جيما من بين أندية الصفوة في إثيوبيا خلال السنوات الماضية، في ظل تواجده بالدرجات الأدنى، حتى صعد للممتاز في موسم 2017-2018.

الفريق الإثيوبي فور صعوده للدرجة الممتازة، قام بإبرام عدد من الصفقات كان أبرزها الحارس الغاني دانيل أجيي من سيمبا التنزاني، ومواطناه أمينو محمد وأرون أمواه لاعبا الوسط الهجومي، والمهاجم النيجيري أوكيكي أفولابي.

الرباعي الوافد حديثًا على جيما كان له تأثير كبير في تفوق الفريق خلال 30 جولة من الموسم الماضي للدوري الإثيوبي، ليحصد الفريق 55 نقطة.

إجمالي النقاط لم يكن كافيًا لتتويج جيما مباشرًة باللقب، في ظل حصول سان جورج على نفس العدد، لكن منافس الأهلي أصبح البطل بفضل تفوقه بثلاثة أهداف في فارق الأهداف الإجمالي عن وصيفه.

وسبق لجيما أن تعامل مع الأندية المصرية في إبرام صفقات اللاعبين، حيث منح مهاجمه النيجيري أفولابي إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الجاري.

ويتواجد أفولابي في قائمة الإسماعيلي للموسم الحالي، ولكنه لا يشارك مع الدراويش بصورة مستمرة خلال مباريات الدوري المصري.

وخلال الموسم الجاري، خاض جيما مباراة واحدة بالدوري الإثيوبي الذي انطلق منذ جولتين، حيث تفوق خلالها ليحصد النقاط الثلاثة كاملة.

ويمتلك الفريق أربعة محترفين حاليًا بين صفوفه، في ظل استمرار كلًا من الحارس أجيي، صانع الألعاب ليبري، المهاجم مامادو سيديبه، وانضمام المدافع المالي أداما سيسوكو حديثًا.