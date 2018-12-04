رسمياً.. شوبير يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالتزكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

فاز أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بمنصف نائب رئيس الاتحاد بالتزكية، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي أقيم الثلاثاء.

وانتهى الاجتماع بتتويج شوبير في منصب نائب الرئيس بعد أن انضم إلى مجلس الاتحاد مؤخراً في الانتخابات التكميلية ليحصد مقعد نائب هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

ولم يتقدم أي عضو في المجلس لمنافسة شوبير على مقعد نائب الرئيس في الاتحاد، ليتم منح حارس الأهلي السابق المنصب بالتزكية نظراً لعدم وجود منافس.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مجدي عبد الغني في الارتقاء لمركز نائب رئيس اتحاد الكرة، لكنه في النهاية لم يتقدم لمنافسة شوبير ليمنح زميله السابق المقعد بالتزكية.