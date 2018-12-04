جيما الأثيوبي يتأهل لملاقاة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأهل نادي جيما الأثيوبي إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، ليصبح في مواجهة الأهلي المصري، بعدما تفوق على تيليكوم جيبوتي في دور الـ64.

جيما كان قد تفوق في على تيليكوم في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن تنتهي مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وصعد جيما إلى الدور التالي من البطولة بعد التفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 5-3.

وينتظر الأهلي، جيما، لمواجهته ذهابًا في دور الـ32 من البطولة أحد أيام 14-15-16 ديسمبر في مصر، قبل أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 21-22-23 من الشهر نفسه.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد جنب الأهلي خوض مباريات الدور الأول من البطولة، ليشارك في دور الـ32 مباشرة.