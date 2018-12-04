عاجل.. شركة النفط بعدن تقر تسعيرة جديدة للدبة البترول ابتداء من الليلة

أعلنت شركة النفط في العاصمة المؤقته عدن عن سعر محدد للدبة البترول عشرين لتر وهي تسعيرة جديدة بعد الاصلاحات الاقتصادية.

وذكرت الشركة أن سعر لتر البترول إلى 285 ريال فيما ستباع الصفيحة عشرون لترا بـ "5700" ريال وذلك اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء الساعة 24:00 منتصف الليل .

وأوضحت إنتصار العراشة المدير العام لشركة النفط بعدن ان التخفيض الجديد لسعر مادة البترول يأتي تماشيا مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وتأتي هذه التسعيرات الجديد بعد الاصلاحات الاقتصادي التي اعلن عنها البنك المركزي وبعاون ودعم من التحالف الغربي.