شكرا لقرائتكم الإتحاد الإنجليزى يفرض غرامة على كلوب بعد احتفاله الهيستيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول 8 آلاف جنيه إسترليني بعدما وجه إليه تهمة سوء السلوك بعد احتفاله بهدف فوز فريقه على إيفرتون مساء الأحد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب هدف أوريجي في الدقيقة 96 انطلق كلوب إلى أرضية الملعب للاحتفال مع حارس المرمى أليسون بيكر المتواجد بمفرده فى وسط ملعب ليفربول.

وفلت كلوب من عقوبة الإيقاف حيث أعلن الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الإلكترونى أن لجنة الانضباط اكتفت بالغرامة المالية مع التحذير من تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

ويحتل ليفربول يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، ويستعد لمواجهة بيرنلي غدا فى الجولة الـ15.