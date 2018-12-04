فارت يهنيء مودريتش على طريقته الخاصة

جدة - عمرو شويل هنأ نجم توتنهام المعتزل فان در فارت ، اللاعب الكرواتى لوكا مودريتش بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية قائلا : تهانينا على الفوز بالكرة الذهبية ياصديقى كن فخورا بأهم لحظات الحياة المهنية "



فارت

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" أمس عن فوز لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018.

واحتل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وحصد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، جائزة أول نسخة من جائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم عن عام 2018.

كما أعلنت المجلة الفرنسية عن فوز النرويجية ادا هيجربيرج بجائزة أفضل لاعبة عن عام 2018، بعد تفوقها على 14 لاعبة أخرى.