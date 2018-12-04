شكرا لقرائتكم نجوم ريال مدريد تحتفل بمودريتش قبل مران اليوم.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل نجوم ريال مدريد بالنجم الكرواتى لوكا مودريتش، وذلك لحصوله على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، قبل مران الفريق اليوم، والذى يستعد لمواجهة مليلية بعد غد الخميس فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

ونشر الحساب الرسمى للنادى الملكى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورة للاعبى الفريق بصحبة مودريتش والكرة الذهبية قبل مران اليوم.

كما نشر القائد سيرجيو راموس على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" صورة له مع موريتش من داخل غرف خلع الملابس، وكتب عليها تعليقا "كل الإحترام".



نجوم ريال مدريد

راموس والكرة الذهبية

راموس ومودريتش

مودريتش والكرة الذهبية