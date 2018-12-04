شكرا لقرائتكم توتنهام الأكثر استقبالا للأهداف فى تاريخ البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتبت الخسارة الكبيرة التى تعرض لها توتنهام هوتسبير الإنجليزي فى ديربي لندن امام نظيره أرسنال 4-2 مساء الأحد الماضي، رقما سلبيا كبيرا لأبناء السبيرز بعدما أصبح النادي الأكثر استقبالا للأهداف فى تاريخ البريميرليج بـ1282 هدفا. واستقبل توتنهام 4 أهداف فى شباكه خلال المباراة ليتخطى إيفرتون بهدف، ويصبح النادي الأكثر استقبالا للأهداف فى تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انشائه فى نسخته الحديثة عام 1992. ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، القائمة الكاملة للاندية الأكثر استقبالا للاهداف فى تاريخ االبريميرليج، حيث جاء توتنهام فى الصدارة برصيد 1282 ليتخطى إيفرتون الذى استقبل هدفا وحيدا فى الجولة الأخيرة أمام إيفرتون. وحل وست هام يونايتد فى المركز الثالث برصيد 1236 ، بينما جاء نيوكاسل يونايتد فى المركز الرابع بـ1206 ، وحل أستون فيلا الذى يلعب حاليا فى دوري الدرجة الأولى فى المركز الخامس بـ1186 هدف.

مواجهة أرسنال وتوتنهام إريك داير اوباميانج يسجل فى توتنهام

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