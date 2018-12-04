شكرا لقرائتكم المقاصة يرفض التفريط فى إسلام جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة مصر المقاصة العروض التى وصلتها من أجل التعاقد مع إسلام جابر صانع ألعاب الفريق المعار للداخلية فى الموسم الحالى ، مؤكدين أن اللاعب سيعود لصفوف الفريق بنهاية الموسم .

كان اللاعب قد انتقل فى بداية الموسم الحالى على سبيل الإعارة من مصر المقاصة إلى الداخلية وظهر بشكل جيد وهو ما جعل المكسيكى خافير اجيرى المدير الفنى للمنتخب يقوم بضمه لصفوف الفراعنة فى أكثر من معسكر وهو ما جعل الأندية الكبرى تضع عينيها على اللاعب .

وقد أكد مصدر مسئول بالمقاصة أنه لا نية مطلقا للتفريط فى اللاعب خاصة وأنه مستقبل الفريق فى ظل سعى الإدارة لبناء فريق قوى فى المستقبل .