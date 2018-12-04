شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة تضم 22 لاعبا استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها بعد غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11 للدوري.

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد

خط الدفاع : محمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو

خط الوسط : طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى

خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد

ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي الونش للإصابة ومحمد عبد الغني للإيقاف وأيمن حفني وأحمد ابو الفتوح وأحمد مدبولي و محمود عبد العاطى دونجا وعمر صلاح لأسباب فنيه.