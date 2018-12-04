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شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، قائمة تضم 22 لاعبا استعدادا لخوض مباراة المصري المقرر لها بعد غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 11 للدوري.
تضم القائمة كل من:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد
خط الدفاع : محمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو
خط الوسط : طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحى
خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد
ويغيب عن الفريق كل من محمود حمدي الونش للإصابة ومحمد عبد الغني للإيقاف وأيمن حفني وأحمد ابو الفتوح وأحمد مدبولي و محمود عبد العاطى دونجا وعمر صلاح لأسباب فنيه.
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