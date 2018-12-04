شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد شوبير يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمنصب نائب رئيس الجبلاية بالتزكية، خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم وانتهى منذ قليل .
وجاء فوز شوبير بالتزكية حيث لم يتقدم أي عضو للمنصب رغم حالة الجدل والاجتهادات التى خطفت الأنظار عن رغبة مجدى عبد الغنى وكرم كردى فى المنصب الذى ظل مجمدًا لفترة طويلة .
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