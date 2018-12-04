شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته للمصرى فى برج العرب ويعلن القائمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره المصرى، غدا الأربعاء، بملعب برج العرب بالإسكندرية، الذى سيستضيف اللقاء مساء الخميس ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس قائمة مباراة المصرى اليوم للسفر إلى الإسكندرية صباح الغد وخوض آخر التدريبات بملعب برج العرب. ويتصدر الزمالك مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة ويسعى للفوز أمام المصرى لمواصلة الهيمنة على صدارة البطولة المحلية.

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