شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك فى مران الأهلى.. وإكرامى يعلن جاهزيته للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم وليد سليمان، لاعب الأهلى، فى مران الفريق المُقام على استاد مختار التتش بالجزيرة، بعدما اشتكى من حالة إجهاد عضلى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى منذ انتهاء مباراة بتروجت الأخيرة فى الدورى.

فى الوقت الذى أعلن شريف إكرامى جاهزيته لمواجهة الجونة بعد تعرضه لكدمة فى كف اليد خلال مران الفريق أمس، حيث يشارك الحارس الدولى فى المران الجماعى اليوم.

ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.