شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الاتحاد الدولى للجمباز تعتمد نسبة المرأة بالمكتب التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للجمباز، المنعقدة بأذربيجان خلال الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر الجارى، النسبة المقررة للمرأة بتمثيل يصل لـ30% فى مناصب المكتب التنفيذى. ويمثل مصر فى أعمال الجمعية العمومية، الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، ويرافقه نهى عبد الوهاب نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعى فى الاتحاد الدولى، ونهاد زايد المدير التنفيذى للاتحاد. وتشهد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى، مناقشة تعديلات اللوائح الخاصة باللعبة، وإقرارها من جانب أعضاء الجمعية العمومية، ما سيؤثر على شكل رياضة الجمباز خلال السنوات المقبلة.

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