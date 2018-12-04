شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أهداف ومهارات حامد حمدان مهاجم الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل سياسة النادى الأهلى الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، ضم الأحمر المهاجم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضى لمدة 5 سنوات لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة.

جاء تعاقد الأهلى مع حمدان بعد ساعات قليلة من مواطنه محمود السلمى القادم من نادى الشجاعية الفلسطينى الشهير بـ"ميسى غزة"، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبى.

جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلى، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع الثنائى، والذى وصفهما بأحد أفضل المواهب العربية.

وكان الأهلى أنهى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، وتم ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل، ثم التعاقد مع محمود السلمى.