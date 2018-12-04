شكرا لقرائتكم خبر عن جورتز يستعين بمعدات خاصة لتدريب حراس الزمالك.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان السويسرى توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك بمعدات خاصة خلال المران الجماعى للفريق الكروى، اليوم، أثناء الحصة التدريبية الخاصة بحراس القلعة البيضاء. وقام جروتر بعمل حصة تدريبية خاصة لحراس الزمالك على هامش المران الجماعى المقام حاليا بالنادى، حيث أحضر صدادات تم تدريب الحراس من خلالها على سرعة رد الفعل كذلك بعض الأمور الفنية التى حرص المدرب على تنفيذها. ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى مساء الخميس ضمن الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية.

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