موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغيير اضطراري بتشكيل "يوسف"

كتب: ضياء السقا
يستضيف الأهلي، نظيره الجونة، في الثامنة مساء الأربعاء، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على بتروجيت، بهدف دون رد بعد سلسلة من النتائج السلبية للمارد الأحمر.
وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.
ويحتل الأهلي المركز الـ16 في الدوري بعد أن خاض 8 مباريات فقط، فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم مرتين، وله 8 لقاءات مؤجلة، فيما يمتلك الجونة 16 نقطة في المركز السادس عشر.
تشكيل الأهلي
ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة بجزع في مفصل الأنكل، التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام بتروجت، حيث خرج في الدقيقة 42، ولم يتمكن من استكمال المواجهة.
وسيعوض "السولية" غياب "عاشور" في المباراة، بعدما شارك بديلا أمام بتروجت، ليتواجد في وسط الملعب بجوار هشام محمد.
ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:
حراسة المرمى: شريف إكرامى
خط الدفاع: كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف
خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية ووليد سليمان وناصر ماهر وأحمد الشيخ
خط الهجوم: وليد أزارو.
القنوات الناقلة للدوري
القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.
تردد أون سبورت
القمر نايل سات
التردد H 10853
معدل تصحيح الخطأ 5/6
معامل الترميز 27500
تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات
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